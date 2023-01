Clubhuis atletiekvereniging in Best kan er weer dertig jaar tegen: ‘Nu zorgen dat de leden weer hier komen’

BEST - Hal, toiletten en kleedkamers zijn grondig aangepakt. Vloer- en wandtegels vervangen. Douches en overige sanitair vernieuwd. Atletiekvereniging Generaal Michaëlis in Best kan er met haar clubgebouw weer even tegen.

Burgemeester Hans Ubachs heropende op oudejaarsdag het gerenoveerde en gemoderniseerde gebouw, dat dertig jaar oud is en toe was aan een opknapbeurt. Gesprekken hierover met de gemeente duurden lang, maar in oktober werd het technisch- en het verbouwingsdeel opgeleverd en konden vrijwilligers starten met de afwerking.

Trots laat een van die vrijwilligers, Martin Nijkamp, het resultaat zien aan de burgemeester. ,,Daar kunnen jullie weer heel wat jaren van genieten”, is Ubachs’ reactie. Daarna mogen alle leden een kijkje nemen.

Automatisch spoelen

Het ventilatiesysteem in de kleedkamers is ook verbeterd. Tenslotte is er een systeem geïnstalleerd dat automatisch periodiek doucheleidingen spoelt ter preventie van legionella. ,,Onze grootste trots”, aldus voorzitter Paul Hoen.

Hoen: ,,Eén uitdaging ligt er nog: de warmwatervoorziening voor alle douches. Deze loopt vanuit één grote boiler en overbrugt via leidingen in het plafond een behoorlijke afstand. Dat moet beter, gezien de huidige gasprijzen. We zijn hierover in overleg met de gemeente. Eerder dit jaar werd ledverlichting gerealiseerd op de baan. Duurzaamheid en energieverbruik blijven komende jaren een aandachtspunt.”

Quote Hoe we onze leden, naast het sportgebeu­ren, weer gaan boeien en binden, dat wordt een tweede uitdaging voor 2023 Paul Hoen, Voorzitter atletiekvereniging Generaal Michaëlis

Het gebouw stamt uit 1993. Bij ingebruikname was er onvoldoende budget voor een echt mooi clubhuis. Met diverse acties van clubleden en via obligaties werd dat een jaar later alsnog gerealiseerd: D’n Opstap was een feit. De gemeente was eigenaar van dat eerste deel van het clubgebouw. In 2004 werd met eigen middelen de bestaande ruimte verdubbeld. Uitbreiden was destijds nodig vanwege een groeiend aantal leden.

Lastig om loop er weer in te krijgen

Die leden weten nu het clubgebouw niet meer zo goed te vinden, aldus Hoen. ,,Het is lastig om de loop er weer een in te krijgen. Tijdens de lange periode met corona hebben onze leden op individuele basis gesport. Met alle activiteiten, trainingen en wedstrijden, die we afgelopen jaar weer oppakten, hopen we ook weer als vereniging te gaan functioneren.”

,,Er is echter een sociale afstand ontstaan die we niet een-twee-drie op kunnen lossen”, vervolgt hij. ,,Hoe we onze leden, naast het sportgebeuren, weer gaan boeien en binden, dat wordt een tweede uitdaging voor 2023. Die consumpties in de kantine zijn echt wel meegenomen. Ze dragen zeker bij aan onze inkomsten en helpen mee om als vereniging zoveel mogelijk op eigen benen te kunnen staan.”