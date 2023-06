Clubhuis HC Helmond naar andere kant van hoofdveld, parkeerplaatsen volgen omgekeerde weg

Fred Rutten gaat definitief weg bij PSV: invulling technische staf is groten­deels duidelijk

Trainer Fred Rutten vertrekt definitief bij PSV. De afgelopen weken was er nog wat speculatie of hij misschien nog als assistent zou aanblijven in Eindhoven, maar hij heeft besloten om niet door te gaan in de constellatie onder leiding van Peter Bosz.