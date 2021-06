‘Coded Club’ vat bedrijven en ideologieën in spelvorm samen: een escaperoom

Start up ‘Coded Club’ wil een nieuwe hype aan het bewezen concept van escape rooms toevoegen: de Coded Game. Vanuit Eindhoven ontwerpt Coded Club games voor organisaties die hun klanten of bezoekers een nieuw soort ervaring willen bieden. Het bedrijf heeft zijn start aan escape rooms te danken, maar oprichters Anke van Vark en Anne Veenstra gooiden dat systeem open. Ze bedenken games zonder “room” en zonder “escape”. “Met onze spellen willen we spelenderwijs kennis en kunde overbrengen.”

Anke en Anne leerden elkaar via-via kennen. Anne zocht iemand voor een escape room in de kelder van Plan-B. Een ondernemer in Uden raadde Anke bij haar aan, die als een van de eersten een room runde in Lage Vuursche. Anke zocht een nieuwe uitdaging, dichter bij huis, en de twee vonden elkaar voor het pop-up project ‘Escabar’ tijdens Dutch Design Week.

De twee deelden een passie voor de raadsels, methodiek en wiskundige kennis die nodig waren voor een goed gecodeerd spel. “We wisten in die fase eigenlijk alleen dat we spellen wilden ontwerpen binnen maatschappelijke context, of die bijvoorbeeld de historie en werkwijze van een organisatie aan hun doelgroep duidelijk maken” aldus Anne.

Quote De eerste klant is laaiend enthousi­ast over de spellen

Ze besloten bedrijven aan te schrijven met het voorstel spellen voor ze te ontwerpen. Een multinational in de regio was meteen geïnteresseerd. Anke: “Die wilden dat leerlingen die hun bedrijf bezochten beter snapten wat zij precies deden. Van het spel wat ze hadden wilden ze een upgrade, en daar zijn wij op los gegaan.”

Ze gingen in gesprek met experts binnen- en buiten het bedrijf, kleedden de werkprocessen van het bedrijf volledig uit en brachten het terug tot zes spellen. Sommigen ‘vooral’ fysiek, anderen juist meer theoretisch. De balans tussen techniek, inhoud en beleving vonden Anne en Anke zelf. “Anke gaat helemaal op in de theorie”, lacht Anne, “en ik heb een korte spanningsboog. Dus we moeten elkaar af en toe wat bijsturen.”

De eerste klant is laaiend enthousiast over de spellen en bood ook richting aan wat Coded Club uiteindelijk blijkt te zijn. Coded Club onderzoekt voor organisaties alle relevante informatie en giet die in een spelbeleving. Elk nieuw project grijpen de twee aan om verschillende spelvormen en materialen in te zetten. “Klanten komen zelf met het verhaal dat zij willen vertellen”, zegt Anke, “Die gebruiken wij als input, maar zodra we ons verdiepen in de ideologie van het bedrijf komen er vaak nog méér ideeën bovendrijven.” Anne vult aan: “Ik denk dat wij heel goed aanvoelen wat bij een speler zou moeten blijven hangen. Daar omheen richten wij unieke spellen in.”