Comédienne Iris Rulkens imiteert Eindhovense typetjes op TikTok

Michelin houdt sterren op zak in de regio; Riethovens succes voor Pikaar

EINDHOVEN/AMSTERDAM - Stilstand is achteruitgang, luidt het gezegde. Natuurlijk was de coronapandemie een mokerslag voor de horeca. Misschien is dat de reden is dat de smulpapen van Michelin geen nieuwe culinaire hotspots in de regio ontdekten.

30 mei