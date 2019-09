Contant geld in de ban bij Ikea in Son: ‘Niet de plek om lekker geld wit te wassen’

Het oorlogsver­haal van Brabant in 75 maquettes: schaal 1 op 87

6:37 EINDHOVEN - De Eindhovense ontwerper Rocco Verdult vatte de verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Brabant samen in 75 maquettes. In elke Brabantse gemeente is er tijdens de herdenkingen van deze maand minstens één te zien. Een monnikenwerk dat hem langs lokale oorlogsgeschiedenissen en Duitse modeltreinbeurzen voerde.