Corona-camera’s tellen mensenmassa tijdens Koningsdag in Eindhoven, grote drukte op het Stadhuisplein

In de commandopost in het Pullman-hotel is crowdmanagement vandaag het toverwoord. Duizenden en duizenden mensen trekken met Koningsdag het Eindhovense centrum in, overvolle pleinen liggen daarbij op de loer. ,,Het maakt mij niet uit waar de mensen heen gaan, als ze er maar veilig naartoe kunnen”, zegt Ruud Bakker van de organisatie van Koningsdag in Eindhoven.