Corona ijlt nog na bij hightechbedrijf Sioux: ‘Proefscanner stond jaar stof te happen’

Deze oud-topvoetbal­lers van PSV en andere clubs zijn donderdag actief in Deurne voor het goede doel: FC Robinstijn

In Deurne staat donderdag een bijzondere voetbalwedstrijd op het programma, op het terrein van SJVV. De amateurploeg oefent vanwege het 75-jarig jubileum tegen een verzameling oud-topspelers, die zich inzetten voor FC Robinstijn. Die organisatie zet zich in om bijzondere voetbalwensen te vervullen voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben.