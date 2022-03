Criminelen ronselen loopjongens in Vaartbroek: ‘Eén dingetje doen en je krijgt paar honderd euro’

Vaartbroek is niet alleen de naam van een wijk in Woensel-Noord, er is daar ook een straat die zo heet. In die straat staat op een dinsdagmiddag eind februari een oudere vrouw de stoep te vegen. Even verderop is de geblakerde voorgevel te zien van een huis waarover op 17 december vorig jaar werd bericht: ‘Schade aan woning door explosie in Eindhoven, politie denkt aan bom.’