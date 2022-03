Crisis bij Novalis College: kersverse rector en teamleiders stoppen er al weer mee

EINDHOVEN - Debbie Ceiler, sinds dit schooljaar rector op het Novalis College in Eindhoven, legt die functie per 1 mei alweer neer. Ook twee van de drie teamleiders stoppen ermee.

Dat heeft bestuurder Allert de Geus van de Vereniging van vrijescholen in een brief aan ouders en leerlingen laten weten. Het vertrek van de kersverse rector en twee teamleiders midden in het schooljaar roept veel vragen op. Die worden slechts mondjesmaat beantwoord in een korte reactie van rector Debbie Ceiler.

„Ik heb helaas moeten concluderen dat mijn wijze en stijl van leidinggeven onvoldoende aansluit bij hetgeen op de school gevraagd wordt. In het belang van mezelf als persoon en in het belang van de school heb ik besloten mijn carrière vanaf 1 mei elders voort te zetten”, stelt Ceiler.

Teamleiders

Of de twee teamleiders, Lilian Liebrecht en Winry 't Lam, de verwachtingen ook niet hebben kunnen waarmaken en in hoeverre de drie besluiten met elkaar samenhangen, is onduidelijk. Liebrecht startte gelijktijdig met Ceiler bij het Novalis College, het voortgezet onderwijs van de vrije school. Zij nam dit schooljaar de functie van teamleider vmbo-t op zich. 't Lam begon bij de start van dit schooljaar als teamleider havo/vwo. Over de datum van hun vertrek lopen nog gesprekken.

Hoe de taken van de schoolleiding tot de zomervakantie ingevuld gaan worden, staat nog niet vast. Het bestuur gaat onderzoeken welke stappen er de komende jaren gezet moeten worden als het gaat om schoolontwikkeling en schoolleiding, meldt De Geus in zijn brief. Hij wilde zelf niet reageren.