Cultuur Brabant blijft achter bij andere provincies

In vergelijking met andere provincies gaat het niet zo best met cultureel Brabant. ,,Achterblijven doet de provincie niet alleen als het gaat om wat de musea, theaters en zalen aanbieden, maar ook het aantal voorzieningen zelf, is minder groot dan in andere provincies. Per hoofd van de bevolking is de infrastructuur hier minder sterk dan elders”, zo stelt Bo Broers, onderzoeker bij Het PON. ,,En die afname geldt voor vrijwel alle disciplines, behalve voor cabaret en kleinkunst. Daar is het aanbod in Brabant juist hoger dan in andere provincies.”