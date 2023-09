Cultuurtempel wil graag samenwerken met nieuwe buurman Jan van Brabant, maar huurders ook bezorgd over parkeerdruk

Opknappen woonwagens in Gerwen kost 9,4 miljoen euro, voorlopig nog geen geld voor kampje Kremersbos Nuenen

NUENEN - Het volledig vernieuwen van twee woonwagenlocaties in Nuenen komt na jaren steeds dichterbij. Het gaat alleen wel nog (veel) meer geld kosten dan gedacht. Voor de 20 standplaatsen in Gerwen alleen al is 9,4 miljoen euro nodig, blijkt nu.