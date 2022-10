Cynisme in Eindhovense Frankrijkstraat na legalisering studiocomplex door gemeenteblunder: ‘Tja, zo kan het ook’

Afsluiting brug Stratum­seind zorgt volgens onderne­mers voor gevaarlij­ke situatie: ‘Er zijn er al twee in de Dommel gevallen’

EINDHOVEN - Hekken waarmee het Dommelbruggetje bij het Stratumseind in Eindhoven is afgesloten, houden dorstige jongeren niet tegen om toch de kortste route naar de stapstraat te kiezen. Ze klimmen massaal over de hekken. Twee stappers kukelden afgelopen weekend in de Dommel.

6:03