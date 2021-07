DAF heeft weer chips voor versnellingsbakken, maar hangt de vlag niet uit: ‘Beschikbaarheid blijft spannend’

Eindhovens raadslid stapt naar rechter om weggelakte teksten in stukken over huishoud­hulp openbaar te krijgen

12 juli EINDHOVEN - Het Eindhovense raadslid Mary-Ann Schreurs daagt het Eindhovense stadsbestuur voor de rechter. Ze is het er niet mee eens dat het allerlei passages zwart heeft gelakt in de stukken over de afhandeling van de bezwaren die binnenkwamen over huishoudelijke hulp.