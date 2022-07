‘Dafkes’ schitteren op circuit van Zandvoort: ‘In die kombocht was het spannend’

UPDATE Vermoorde Marly uit Best was niet verzekerd voor uitvaart, inzame­lings­ac­tie na dubbele moord in België

EINDHOVEN - Afgelopen week werd de in Best opgegroeide Marly samen met haar neef Witte vermoord in België, nu zamelt de familie geld in voor haar uitvaart. Mocht er geld overblijven, dan wil haar broer dat gebruiken om stalking tegen te gaan.

15 juli