Daklozencamping ontruimd na reeks incidenten. ‘Zonde, het leek wel een vogelparadijs’

Dankzij Rik Retour heeft Eindhoven 318 kilo minder medicijnen door toilet gespoeld

EINDHOVEN - 318 kilo minder pilletjes en poedertjes zijn dit jaar door de wc of gootsteen gespoeld. Dankzij de campagne ‘Brengonsterug’ is in Eindhoven drie procent meer medicijnen, naalden, spuiten en flesjes opgehaald en naar de apotheek of milieustraat gebracht.

23 juni