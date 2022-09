Daklozenopvang Eindhoven scherpt deurbeleid aan, wie alleen uit is op maaltijd of koffie komt er niet meer in

EINDHOVEN - De dagopvang voor daklozen van stichting Springplank040 aan de Visserstraat in Eindhoven heeft zijn deurbeleid aangescherpt. Geheel vrijblijvend bij de inloop een kop koffie of soep halen is er niet meer bij. ,,We willen de mensen in beweging krijgen.’’