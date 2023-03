Dana schrijft romantische verhalen over aliens: 'Mijn volgende boek speelt zich af in Eindhoven'

indebuurt.nlDana Russo (38) was als klein meisje al gek van sci-fi en alienverhalen. Nu schrijft ze romantische sciencefiction- en fantasyboeken voor volwassenen en werkt ze aan een verhaal dat zich in Eindhoven afspeelt. “Ik haal ontzettend veel plezier uit de verhalen die ik schrijf.”

Dana komt uit Philadelphia, een stad in Amerika, maar woont inmiddels al vier jaar in Eindhoven. “Samen met mijn man kwam ik naar Nederland om hier een beter leven op te bouwen en dat hebben we gevonden”, vertelt ze. “Mijn man werkt in de technologie en heeft in Eindhoven genoeg werkmogelijkheden. Ik heb hier de tijd en ruimte om aan mijn boeken te werken.”

Eindhoven als inspiratie

Eindhoven is een grote inspiratiebron voor Dana. “Ik vind deze stad echt geweldig! Het heeft een hele unieke look en dat vind ik gaaf. Eindhoven geeft me ook altijd dat sci-fi-gevoel met technische bedrijven als Philips, het Evoluon en de TU/e. Al die plekken inspireren me om mijn verhalen te schrijven.” Het boek waar Dana nu aan werkt, wordt dan ook deels een liefdesbrief aan Eindhoven. “Ik wil met dit boek mensen overhalen om een keer naar Eindhoven te gaan, in plaats van de Randstad. Het valt me op dat mensen in Nederland Eindhoven een lelijke stad vinden, maar het is juist zo mooi en uniek!”

Volledig scherm Dana’s werkplaats bij haar thuis. © Dana Russo

Een nieuw genre

Dana schrijft al lang, maar het romantisch genre is nieuw voor haar. “Ik studeerde journalistiek en heb een tijdje in Canada als journalist gewerkt. Ik hield van schrijven, maar merkte dat non-fictie niet zo mijn ding was.” Daarom volgde Dana in 2016 een cursus romantische verhalen schrijven. “Ik wilde iets nieuws proberen. Tijdens de cursus merkte ik meteen dat dit genre helemaal bij mij past, dus besloot ik dat ik hiermee verder wilde.”

Quote Ik vind het niet raar om de seksscènes in mijn boeken te schrijven. Dana Russo

Abduction Seduction

Dana’s eerste boek in het romantische sciencefictiongenre was Abduction Seduction. Het verhaal volgt een meisje wiens vriend het via een appje met haar uitmaakt. Ze ontmoet dan een andere knappe, lieve jongen en zijn vrienden, maar er is iets vreemds aan hen. “Ik werk nu aan een vervolg op dit boek, dat waarschijnlijk in mei uitkomt. Ook ben ik bezig met een andere serie over zeemeerminnen.”

Volledig scherm Een voorbeeld van hoe Dana’s komende roman eruit gaat zien. © Dana Russo

Sexy scènes

De boeken van Dana volgen meestal een alien of ander fantasiewezen en een mens die verliefd worden. Daar horen ook seksscènes bij. “Ik vind het niet raar om dit soort paragrafen te schrijven. Voor mij is het gewoon werk. De seksscènes baseer ik meestal op wat trending is in de sc-figemeenschap. Meestal zijn situaties als een vrouw met drie of meer mannen populair. Daar sluit ik dan bij aan. Het mag altijd wel een beetje gek worden, maar het moet niet overdreven zijn. Mensen willen toch dat de alien grotendeels lijkt op eens mens. Anders wordt het te raar.”

Mensen blij maken

Dana wil met haar boeken vooral mensen blij maken. “Er is al zoveel naars en verdrietigs in de wereld. Ik heb zelf altijd superveel plezier met het schrijven van mijn boeken en probeer er ook veel humor in te verwerken. Ik hoop dat ik mijn lezers een beetje blijer kan maken met mijn boeken.”

