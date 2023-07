Dankbaar en gelouterd onderging ik de dienst, want het was en bleef toch goed geprobeerd

update Gratis frietje voor bewoners van drie Eindhoven­se straten na dagen zonder gas: ‘We snappen dat dit vervelend is’

EINDHOVEN - Het gaslek waarvan bewoners van vier straten in Eindhoven hinder ondervinden, is mogelijk pas vrijdag volledig gedicht. Enexis laat weten dat bewoners van de Kromhoutstraat in de loop van woensdagavond weer het gas kunnen gebruiken. Ook in de Van der Meystraat (nummers 19 tot en met 31) is er inmiddels weer gas. In de andere straten is meer geduld nodig.