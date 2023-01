Dankzij een elektronische ketting of armband hebben kwetsbare bewoners van De Eeuwsels hun vrijheid (deels) terug

Politie valt binnen bij illegaal pokertoer­nooi in Valkens­waard: vier aanhoudin­gen en groot geldbedrag in beslag genomen

VALKENSWAARD - Opnieuw is een illegaal pokertoernooi gestopt. Ditmaal aan de Peperstraat in Valkenswaard. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie deden er 27 spelers mee. Zij speelden op vijf pokertafels. Vier personen zijn aangehouden, onder wie de organisator van het toernooi. Duizenden euro's zijn in beslag genomen.

