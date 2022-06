Dankzij Rik Retour heeft Eindhoven 318 kilo minder medicijnen door toilet gespoeld

EINDHOVEN - 318 kilo minder pilletjes en poedertjes zijn dit jaar door de wc of gootsteen gespoeld. Dankzij de campagne ‘Brengonsterug’ is in Eindhoven drie procent meer medicijnen, naalden, spuiten en flesjes opgehaald en naar de apotheek of milieustraat gebracht.

De laatste strip pillen door de wc spoelen of het restant van een antibioticakuur, het gebeurt nog te veel. ,,Breng het terug naar de apotheek of als chemisch afval bij de milieustraat”, zegt Marjo Toemen, apotheker op het Cassandraplein.

Samen met andere apothekers in de regio werkt zij mee aan de campagne Brengonsterug. Doel is dat bewoners overgebleven medicijnen, maar ook spuiten en (half)lege flesjes medicatie bij hun inleveren. Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de mensen medicijnen recyclet.

Vervuiling van drinkwater

Jaarlijks verdwijnen 190.000 kilo medicijnen in het toilet of gootsteen. Dat zorgt voor verslechtering van het waterleven en voor vervuiling van ons drinkwater. Waterschap De Dommel is aangesloten bij de campagne om deze redenen. ,,De medicijnresten hebben invloed op het gedrag van de vissen. De Dommel komt uiteindelijk in de rivier de Maas terecht waar ons drinkwater van wordt gemaakt”, aldus Aad Oomens, beleidsadviseur bij het waterschap. ,,Met schoner water willen we de ecologie verbeteren en plantjes en diertjes terug brengen. Hoe schoner het water, hoe beter het drinkwater.”

Samenwerking met huisartsen

De animatiecapsule Rik Retour staat symbool voor de bewustwordingscampagne. Half maart zijn apothekers en Waterschap De Dommel de campagne gestart met posters, digitale verspreiding, sociale media en een intensieve samenwerking met de huisartsen. Begin juni is de actie afgerond en inmiddels zijn de eerste resultaten bekend: 10120 kilo in versus 9802 de laatste actie.

Quote Vijf tonnen van vijftien á twintig kilo hebben wij extra opgehaald Marjo Toemen, Apotheker

Op individueel niveau is er bij sommige apotheken meer ingeleverd. In de periode van de campagne is op het Cassandraplein zestig procent meer ingeleverd vergeleken met deze periode van vorig jaar. ,,Vijf tonnen van vijftien á twintig kilo hebben wij extra opgehaald. Ik merk in mijn omgeving meer bewustwording en ik hoor de zelfde reacties in heel Eindhoven”, aldus Toemen.

Het waterschap heeft een breed monitoringsprogramma komend jaar. Oomens: ,,De doelstelling is een reductie van twintig procent vervuiling in 2027. Als we niks zouden doen, betekent dat vijf procent toename.”

Minder medicijnen is minder vervuiling

Niet alleen bewoners, maar ook de apothekers en het waterschap zetten een extra stap om bij te dragen aan nog schoner water. Minder medicijnen, betekent ook minder vervuiling. Toemen: ,,De beroepsgroep wil het gebruik aan de voorkant verminderen. We steken in op preventie en leefstijlinterventie. Vaker het gesprek aangaan wat iemand slikt en of het niet minder kan.”

Bij de waterzuivering in Eindhoven is het streven om nog meer medicijnresten uit het water te halen. ,,We verwijderen op dit moment 65 procent, dat willen brengen naar meer dan 80”, aldus Oomens.

Eindhoven en ’s Hertogenbosch zijn de campagne in Brabant gestart. Na de zomervakantie wordt deze verder uitgebreid in Noord-Brabant.