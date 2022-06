Danny Vera speciale gast bij Guus Meeuwis

De zanger en zijn band geven vrijdag (19.45 uur), zaterdag (19.45 uur) en zondag (15.45 uur) concerten in het stadion van PSV. Dinsdag 14 juni is er een besloten show. Guus Meeuwis maakte dinsdagavond bekend dat Danny Vera een van zijn speciale gasten is. Ook rapper Kraantje Pappie is van de partij. Suzan en Freek verzorgen het voorprogramma.