‘De Acht Bergen’ verfilmd; sneeuwlandschappen in ’t Patronaat

‘Bizar om anno 2023 nog te investeren in olie en gas’: Extinction Rebellion voert actie bij ING-kan­toor in Eindhoven

EINDHOVEN - Hoopvolle investeringen. Daar zijn ze voor bij Extinction Rebellion. Investeren in schone energie bijvoorbeeld. En niet in olie en gas. ,,Dat is wel wat ING doet. Bizar toch?” Daarom verzamelde een groepje van twintig actievoerders zich zaterdagmiddag bij de ING-bank aan de Eindhovense Nieuwstraat.