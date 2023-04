De asperge duikt weer overal op: ‘Met een paars kopje is-ie net zo lekker’

Chocolade­mous­se tot gouden sieraden: gearres­teerd duo stal van alles bij inbraken in woonzorg­com­plexen in Eindhoven

EINDHOVEN - Gouden sieraden, een oude verrekijker, pasjes, telefoons en zelfs ijsthee, wasmiddelen en een pak chocolademousse. Dat en nog veel meer is de afgelopen tijd gestolen bij inbraken in verschillende woonzorgcomplexen in Eindhoven. Nu zijn er twee mensen aangehouden.