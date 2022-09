De Black Raven Witch Dancers verweeft eeuwenoude folklore met magie tijdens Heksia

WAALRE - De Black Raven Witch Dancers, een recent opgerichte dansgroep in Waalre, staat voor het eerst op festival Heksia 2022 in het Prehistorich Dorp in Eindhoven.

Negen heksen hebben een vleugje magie toegevoegd aan wat lijkt op een traditioneel Engelse volksdans. Ritmisch, opzwepend en expressief bewegend sturen de Black Raven Witch Dancers positieve intenties het universum in.

Heksencollectief

Eén à twee keer in de week danst het heksencollectief. Geconcentreerd, gepassioneerd en energetisch. „We dansen kwade energieën weg”, vertelt voorzitter Sandy Huyskens. Tijdens een door de Wolders Heks georganiseerde reis naar Zuidwest-Engeland zag zij in de omgeving van het Heksenmuseum in Cornwall een groep dansende mensen. „De muziek klonk krachtig, indrukwekkend en aanstekelijk. De dansers waren bijzonder uitgedost en zij sloegen met stokken op de maat van de accordeon, de fluit en de tamboerijn. De energie spatte er vanaf. Ik voelde die tot in het diepste van mijn vezels. Het heette Morris dancing.”

Solange Niessen was ook één van de zestig mensen die deze reis vanuit Waalre maakte. „Weer thuis, na vele enerverende en betoverende ervaringen, bedacht een deel van de groep dat het wel heel cool zou zijn om de dans in Nederland verder te ontwikkelen. En om daar onze eigen heksendraai aan te geven.”

Social heksenmedia

Er werd een oproep geplaatst op de social heksenmedia en de eerste twintig geïnteresseerden kwamen kort daarna bij Coby Rijkers bijeen. Het creatieve proces startte met het zoeken naar passende muziek en het bedenken van een choreografie met de opzwepende dance moves.

„We dansen altijd in een cirkel. Zo creëren we een magische plek. Door de bijna agressieve manier van dansen, met rinkelende bellen en door te slaan met stokken, laten we het kwade verdwijnen. We dansen op de ritmes van de natuur en de dans verandert bij elke wisseling van het seizoen.”

Huyskens legt uit dat er ook speciale rituele dansen zijn voor afscheid, loslaten, genezing en kracht. Inmiddels hebben de Black Raven Witch Dancers twee dansen die geschikt zijn voor het grote publiek: De Healing Dance en The Elements.

„Naast bewegen en gezond blijven, is het doel van onze dansen de verbintenis. In de hekserij gaat na het volgen van de opleiding iedereen zijn of haar eigen weg. Door samen te dansen zijn we weer bijeen. Alles in de natuur en in het universum beweegt altijd en wij dragen daar met dans op diverse manieren aan bij”, vertelt penningmeester Eva Heerdink.

Magisch festival

Komend weekend is er ‘Heksia’, een magisch festival in het preHistorisch Dorp in Eindhoven. Het openluchtmuseum viert op 24 en 25 september de magische wereld van heksen en heidenen. Dit festival, tijdens het oogst- en dankfeest Mabon voor en door heksen, vindt dit jaar voor de derde keer plaats. Zondag treden de Black Raven Witch Dancers drie keer op. Huyskens: „We dansen bij de opening, de lunch en tijdens de afsluiting van het festival. Héél spannend voor ons, omdat we dan voor de eerste keer optreden voor publiek.”

De witches dansen met gezichtsmaskers; niet alleen als eerbetuiging aan alle heksen die zich vroeger moesten vermommen, maar ook omdat enkele leden van de groep nog steeds door hun omgeving veroordeeld worden. Heks-zijn in het openbaar is nog immer geen gemeengoed.