De carnavalsklucht van toneelgroep Genesius is terug en natuurlijk in het Hellemonds

HELMOND - Toneelgroep Genesius doet het al zo’n jaar of vijftig: met carnaval een klucht opvoeren. En altijd in het Helmonds dialect. Het publiek verwacht dat ook, zegt Wim van Wetten. Na een gedwongen afwezigheid is de klucht terug.

Het draait in Maar wie is dan de vader? om twee tuinen naast elkaar in de Wolfstraat. ,,Op huisnummers die in het echt niet bestaan”, weet Van Wetten, die zelf meespeelt. ,,Eén huis staat leeg, daar komt een vrouw wonen met haar zoontje. De buurman blijkt de vader te zijn. Die moet dat nog aan zijn eigen vrouw vertellen.”

Dat kan Van Wetten al verklappen. Niet wat er daarna nog aan verwikkelingen volgt. ,,Er is weer een hoop spraakverwarring.”

Naar uitkijken

De klucht wordt traditioneel op drie carnavalsdagen opgevoerd. ,,Sommige mensen kijken hier echt naar uit. Voor hen is dit de carnaval, die gaan niet meer uit. Het is een overwegend ouder publiek, voor wie we echt in het Helmonds moeten spelen. Want daar gaan ze van uit. Als we dat niet doen, blijven ze weg.”

In 2020 kon de carnavalsklucht nog net doorgaan, voor de uitbraak van corona in Nederland. Het jaar erop lag alles stil. Van Wetten: ,,In 2022 hadden we kunnen spelen, maar verschillende leden durfden het nog niet aan. Het was ook de vraag of het publiek wel zou komen.”

Volle zalen

Voor Genesius betekent twee ‘kluchtloze’ jaren financieel een aderlating . De voorstellingen leveren volle zalen op. ,,Op deze inkomsten teren we de rest van het jaar.”

De 124 jaar oude toneelvereniging speelt Maar wie is dan de vader? onder regie van Rob van de Veeke in theater Speelhuis op 18, 19 en 20 februari en op 4 en 5 maart, steeds om 20.15 uur.