De dag van het klimaatprotest: ‘Het is tijd dat we Den Haag wakker schudden’

Zorg Brabant vestigt hoop op zij- en herinstro­mers

7:00 EINDHOVEN - De zoektocht naar mensen die in de zorgsector zouden willen werken gaat de komende weken in een hogere versnelling met open dagen op scholen en zorginstellingen. Maar omdat ook andere sectoren aan schoolverlaters trekken, zoals techniek en logistiek, gaat de zorg zich deze week ook meer richten op her- en zij-instromers. Mensen die eerder de zorgsector verlieten of die nu een andere baan hebben maar open staan voor een overstap.