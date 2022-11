De Klusserij strijkt neer in de Iriswijk: ‘We hebben de meest laagdrempelige vorm van dagbesteding’

EINDHOVEN - Het is niet de enige organisatie die zich richt op ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Wat De Klusserij van andere onderscheidt is dat deelnemers er alle vrijheid hebben. Er kan veel en er hoeft niets.

Het was hard werken voor Suzanne van Eck en Peer van Grunsven, voordat ze het voormalige garagepand van Auto Vitesse hadden opgeknapt. Gelukkig hebben ze vier rechterhanden. Nu is het pand aan de Lucas Gasselstraat in de Stratumse Iriswijk een paar weken in gebruik als De Klusserij. Iedereen die plezier heeft in werken met hout of metaal kan er terecht. Het kan ook zijn dat op een dag even praten bij een kop koffie voldoende is. Van Eck en Van Grunsven zijn blij als deelnemers in beweging komen. ,,We hebben de meest laagdrempelige vorm van dagbesteding”, zegt zij.

Het is inmiddels de vijfde locatie in vijf jaar tijd. Met een bescheiden subsidie van de gemeente kan het initiatief zich geen hoge huur veroorloven en waren ze afhankelijk van tijdelijke locaties. Nu hopen ze een vaste stek te hebben gevonden.

De Kunsterij

Als mensen stilstaan in hun leven kan dat komen door ziekte, een psychische aandoening, een taalbarrière, verlies van werk of van een geliefde. Het maakt voor De Klusserij niet uit. Zelf zat Van Grunsven ook zonder werk na zijn ontslag. Hij ging als vrijwilliger aan de slag bij De Kunsterij in buurthuis Bellefort in Strijp. Daar leidt zijn moeder een club die met dezelfde doelgroep creatief aan de slag gaat. ,,Soms werken we samen”, zegt hij. Als wij hout bewerken voor een decor, zorgen ze daar dat het mooi beschilderd wordt.” Formeel is De Klusserij een onderdeel van De Kunsterij.

Bezoekers worden er steevast begroet door de hond. Die heet Appel, want dat past goed bij Peer. Na een kop koffie leven ze zich uit. Van Grunsven: ,,We dagen ze uit om iets te maken wat ze zelf kunnen gebruiken; thuis bijvoorbeeld. Een krabpaal voor de kat of een dienblad.”

Hij en Van Eck zijn ook privé partners. Zij studeerde af in de taalkunde en linguïstiek en werkte als communicatiemanager voor gemeenten, had kort een reisbureau totdat corona uitbrak en kreeg een burn-out. Dus ook haar leven kwam even stil te staan.

Eigenzinnigheid

Net als dat van Herma. Vorig jaar verloor ze haar baan vanwege een reorganisatie en thuis zakte ze weg in een burn-out. Nu komt ze drie dagen per week naar de Klusserij. Ze wil leren hout te bewerken. Trots toont ze een klein plantenrekje, dat ze aan de binnenkant met behangpapier heeft bekleed. Die eigenzinnigheid zien Van Eck en Van Grunsven met plezier aan.

In de grote werkplaats wordt niet veel gestookt vanwege de kosten, maar in het kantoor annex koffieruimte is het comfortabel. Meteen valt links het complete drumstel op, met daarnaast een elektrische gitaar en basgitaar naast de versterkers. Van Grunsven legt uit: ,,Ik ben bassist bij An Evening With Knives. Hier repeteren we.” Post-metal, psychedelic rock en doom metal, vermeldt de website van de band. Klinkt vast heel anders dan de jaren 60-klassieker Take her home van de Rodys die deze middag ook met minder volume uit de luidsprekers komt. Maar ook hier zijn er verrassingen. Van Grunsven vertelt over nieuwe bezoekers die versteld waren bij het besef dat livemuziek ook van waarde kan zijn, waarna ze zich snel thuis voelden in De Klusserij.