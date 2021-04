De koning komt naar Eindhoven! Hoera! Of niet?

Corona-uit­braak op basis­school De Startbaan in Eindhoven: 12 klassen zaten in quarantai­ne

26 april EINDHOVEN - Salto-school De Startbaan in Eindhoven kampt met een corona-uitbraak. Negen medewerkers van de basisschool zijn in de afgelopen anderhalve week positief getest, waaronder de directeur. Ook bij een aantal leerlingen is het coronavirus vastgesteld, hoeveel precies is onbekend. Vorige week dinsdag waren 12 van de 33 klassen in quarantaine.