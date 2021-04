De koning komt naar Eindhoven! Hoera! Ook al mag hij van sommigen wegblijven

Groen is rustig maar bij rood beter thuisblij­ven, Eindhoven komt met online drukteme­ter voor binnenstad

23 april EINDHOVEN - Van plan om te shoppen? Of wil je een drankje doen op het terras? Het kan vanaf woensdag een stuk drukker zijn in de Eindhovense binnenstad. Een online druktemeter laat zien op welke plekken het druk is of juist niet.