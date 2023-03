De kracht van een ondernemersdochter : Nooit opgeven, maar doorgaan!

EINDHOVEN – Iedereen die is opgegroeid in een ondernemersgezin weet dat het impact heeft op wie je bent. Opgroeien in de zaak van je ouders -de winkel, de fabriek, de boerderij, het restaurant of de kwekerij- vormt je als persoon.

Heidi Los en Marcella Bos, beide ondernemersdochters, spraken in 2022, met meer dan 100 ondernemersdochters in het kader van het boek ‘de kracht van ondernemersdochters’.

Uitdagingen en valkuilen

Los: „In het boek staan verhalen maar ook familiewijsheden en quotes. Daarnaast hebben we 15 persoonlijke portretten geschreven over ondernemersdochters. De vrouwen die we hebben geïnterviewd komen uit heel Nederland en zijn werkzaam in diverse branches. Bijzonder is dat elke ontmoeting vertrouwd voelde, we spreken dezelfde taal en hebben te maken met dezelfde uitdagingen en valkuilen.”

Los en Bos ontdekte tijdens de vele interviews dat er een rode draad te herkennen was in hoe ondernemersdochters in het leven staan. Ze zagen steeds 12 kenmerken terugkomen, zoals onder andere daadkracht, doorzettingsvermogen en het verlangen naar zelfstandigheid.

Quote Onderne­mers­doch­ters zijn vrouwen die vol in het leven staan. Heidi Los, Mede-auteur van het boek ‘De kracht van ondernemersdochters’

Los: „Ondernemersdochters zijn vrouwen die vol in het leven staan. Die met veel energie en enthousiasme dingen aanpakken en kansen zien. Ze gaan door tot ze erbij neervallen, zijn hard voor zichzelf, maar ook voor anderen. En ze kunnen zich vreselijk opwinden over mensen die de kantjes ervan af lopen, lacht ze.”

Verbijstering

Bos: „Sommige interviews blijven je meer bij dan andere. Over die ene dochter die dacht dat ze het familiebedrijf over zou nemen en vervolgens de mededeling kreeg van haar vader: ‘Ik heb het bedrijf verkocht’, zonder haar medeweten, compleet verbijsterd was ze. Ze gooide het over een andere boeg, ze ging niet bij de pakken neerzitten. Dat is de kracht van een ondernemersdochter.”

Ondernemersdochters, maar ook de zonen, herkennen zich in de verhalen die in het boek staan. Daarnaast is het boek een ode geworden aan de ondernemers, hun ouders.

Los komt oorspronkelijk niet uit Brabant, maar uit Waddinxveen. Inmiddels woont ze alweer jaren in Eindhoven. Los: „ Altijd heb ik gezegd dat ik me als ‘niet-Brabander’ thuisvoel, ook zonder zachte G. Ik dacht dat het kwam door de combinatie van design, high tech, internationalisering én prachtige natuur, maar het zit dieper. Het samen denken, durven en doen zit in het DNA van Brabanders, ze hebben lef en gaan erop af. En ook het ondernemerschap dat hier zo aanwezig is, die bedrijvigheid is voelbaar, maakt dat ik me thuis voel.”

Voor geïnteresseerden vind er op zaterdag 22 april van 14.00-16.00 uur een interactieve boekpresentatie plaats in de Bibliotheek van Eindhoven.