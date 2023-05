De ‘moeilijkste baan in het profvoetbal’ is voor FC Eindhoven-held Borgmans nu even de allermooiste

Geblesseer­de FC Eindhoven-doel­man is woest na actie van Almere Ci­ty-spe­ler: ‘Die gek loopt vol door...’

Nigel Bertrams (30) had geen goed woord over voor de actie van Rajiv van La Parra, die vol doorliep en de doelman van FC Eindhoven op zijn kaak raakte. Bertrams gaat dinsdag al vroeg naar het ziekenhuis voor onderzoek, maar de kans is aanwezig dat de play-offs voor hem er al op zitten.