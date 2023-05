De Nacht van de Vluchteling komt terug naar Eindhoven: dit wil je weten

INTERVIEW Van Nistel­rooij looft de PSV’ers Fábio Silva en Jarrad Branthwai­te: ‘Willen hen graag houden, maar gaat om moeilijke bedragen’

Trainer Ruud van Nistelrooij was zaterdagavond een gelukkig man, na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Met een 1-0 zege deed PSV uitstekende zaken in de strijd om plek twee, die recht geeft op de Champions League-voorrondes in de komende zomer.