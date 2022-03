De nieuwe fietsbrug bij de Oirschotsedijk in Eindhoven valt lekker op, maar is hij eigenlijk wel veilig?

Dertien keer brandstich­ting, maar Eindho­venaar is geen pyromaan: hij zat in ‘zak en as’

DEN BOSCH - Aanvankelijk werd hij van vijf branden verdacht. Dat is inmiddels opgelopen tot dertien. En waarschijnlijk is een Eindhovenaar verantwoordelijk voor nog meer branden in het noorden van de stad. In juni komt hij voor de rechter.

16 maart