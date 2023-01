De nieuwste interieurtrends op vakbeurs Destination: Design in Klokgebouw Eindhoven

Column ‘Is dat nou nodig, dat u het dienblad tegen het dure behang smijt?’

,,Goeiemorgen president Poetin. Hier ben ik met uw ontbijtje op bed. Ik zal de gordijnen even opentrekken. Mag ik informeren of u de nachtrust goed tot u genomen heeft? Oh, ik zie het al. Wat een wallen onder de ogen. Maar ja, ik begrijp het, gezien de omstandigheden. Het zijn barre tijden.

18 januari