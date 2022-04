De ‘onfortuinlijke keuze’ van Philips voor het schuimlaagje dat kan verbrokkelen

Bij Philips volgde de afgelopen tijd de ene na de andere terugroepactie. Heeft het imago van Philips een deuk opgelopen?

Frans van Houten: ,,Laten we naar de feiten kijken. Het aantal orders nam het afgelopen kwartaal met vijf procent toe. We hebben de eerste drie maanden van dit jaar twaalf meerjarige contracten afgesloten met ziekenhuizen, nadat we vorig jaar al 80 van die overeenkomsten hadden. Ook met onze innovaties, of het nu om MRI-scanners of software voor de gezondheidszorg, gaat het allemaal heel goed. Mede daaruit blijkt dat klanten vertrouwen hebben in Philips als hun technologie-partner. Maar natuurlijk herken ik me in de mensen die zich zorgen maken over de reputatie van Philips. Ik wil erbij opmerken dat de problemen zich concentreren rond de slaap- en ademhalingsactiviteiten en dat we bij de rest van Philips al een enorm voortgang hebben geboekt op kwaliteit.”