De ontwikkeling van fotografie staat centraal bij Expositie Fotografie in Beeld

De ontwikkeling van de fotografie staat centraal bij de nieuwe tentoonstelling van Eindhoven in Beeld. Zondag is de opening in het Erfgoedhuis.

Eindhoven in Beeld heeft al veel verschillende tentoonstellingen gehouden op de eerste verdieping van het Erfgoedhuis. De vrijwilligersorganisatie begon zestien jaar geleden met een website waar mensen oude Eindhovense foto’s konden plaatsen. Inmiddels is het een serieuze partij geworden die naast het Eindhoven Museum en het Regionaal Historisch Archief Eindhoven werkt aan de geschiedschrijving over de stad.

De komende expositie Fotografie in Beeld is gewijd aan de ontwikkeling van fotografie. In het algemeen, van daguerreotype tot mobiele telefoon. En in Eindhoven. De afdeling film van Eindhoven in Beeld heeft zich ook op dit onderwerp uitgeleefd. Bij de opening zondag 5 maart worden drie films over fotografie vertoond.

In de eerste film komt historicus Peter Thoben aan het woord over zijn fototentoonstellingen in het toenmalige Museum Kempenland. Andere films zijn gewijd aan trouwfotograaf Wim Zwaan en fotowinkels in Eindhoven.

Een week voorafgaand aan de opening, zondag om 15.00 uur door Thoben, vertellen Frank Seegers, Hetty de Groot, Paul Veltman en Frans Simons over hun passie om de lokale geschiedenis in beeld te laten zien. Ze vragen ook Marjolein Versfeld en Rob van Brunschot te noemen, die veel werk hebben verzet.

Liefde voor het ambacht

De Groot is zelf een verdienstelijk fotograaf. Als ze Veltman hoort vertellen over het nostalgische winkeltje Analog Space van twee Poolse fotoliefhebbers in Strijp S die fotorolletjes ontwikkelen, haakt ze daar meteen op in. ,,Ik snap die nostalgie wel. Het gaat om de liefde voor het ambacht. Het moment dat je in de doka het beeld langzaam ziet opdoemen, dat is geweldig. En omdat je hoogstens 36 opnamen op een rolletje hebt, ben je veel bewuster aan het kiezen wat je wilt fotograferen.” Frank Seegers vergelijkt het met de terugkeer van vinyl bij de muziek. ,,Je hebt er meer tijd voor nodig en dat maakt je rustig.”

Trouwfoto’s, dat bleek een hele puzzel. Wim Zwaan heeft nadat hij zijn camera aan de wilgen hing ook zijn archief weggedaan. En waar bezoekers van de website eindhoveninbeeld.com veelal stadsgezichten en klassenfoto’s uploaden, lijken ze minder geneigd de opnames van de mooiste dag van hun leven te delen.

Maar er zijn op de tentoonstelling die duurt tot en met 16 juni meer categorieën foto’s te zien. Zoals de mens en zijn werk; portretten, schoolfotografie, fotoclubs, en de opleidingen fotografie bij het CKE (voor amateurs) en Sint Lucas (voor professionals). Ook komen er nog lezingen: 26 maart door ED-fotograaf Kees Martens, 23 april over schoolfotografie en op 21 mei vertelt Marcel Wiegerink over fotoclubs. Buiten die zondagen is de expositie gratis te bezoeken op werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur. Gasfabriek 4, op het NRE-terrein.