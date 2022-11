De pieten van Martinus zorgen na 71 jaar nog steeds voor blije kinderen

EINDHOVEN - In 1951 werd in het café van Janus Kuiten in Tongelre, een Sint-Nicolaasgilde opgericht. Doel was de kinderen uit de wijken Oud-Tongelre en Koudenhoven een fijne sinterklaas te bezorgen. Nu 71 jaar later komt de goedheiligman nog steeds per paard voor een bezoek aan deze wijken.

Van tevoren wordt er door vrijwilligers in de wijk gecollecteerd om zo ervoor te zorgen dat alle kinderen een snoepzak krijgen.

Piet Swinkels is al 30 jaar betrokken bij de sinterklaasvereniging. Swinkels: „Je merkt dat het leeft in de wijken. Als we komen collecteren geven mensen gul waardoor wij de kinderen een goed gevulde snoepzak met mandarijnen erbij, dat wel, kunnen geven.”

Swinkels vervolgt. ,,Toen het ooit begon was het zo van ‘We trekken een paard uit de wei, Sint erop, piet schminken en een mandje met appels mee’. Nog steeds hebben we betrokken vrijwilligers die de dagen dat we met de Sint op pad gaan voor dag en dauw klaarstaan. Ooit begonnen we met 175 kinderen en nu hebben we rond de 1500 kinderen die in twee dagen allemaal, als ze dat willen, bij Sint op het paard mogen zitten en een snoepzak krijgen.”

Quote Die Sint, die is geen spat veranderd Moeder Ilona van der Waals

Ilona van der Waals is moeder van twee jongens Floris (6) en Laurens (2) ze staan voor hun huis in afwachting van Sint en zijn pieten. Van der Waals: „Ik ben hier geboren en getogen en toen ik klein was heb ik ook op het paard gezeten bij Sinterklaas en nu zitten mijn eigen kinderen er ook op. En die Sint, die is geen spat veranderd.”

Ondersteboven op het paard, zo hoort het

De pieten vermaken zich ondertussen met Floris. Piet tilt hem op om hem op het paard te zetten, natuurlijk was Piet even vergeten hoe je een kind moet optillen, ondersteboven is het beste volgens Piet. Het gevolg is dat alle pepernoten die Floris in zijn capuchon had zitten op de grond liggen, dit tot grote hilariteit van de kinderen en de volwassenen.

Piet: „Het is heerlijk om weer in Nederland te zijn en om met Sint op pad te gaan. Maar een beetje vermoeiend is het wel: tikkertje spelen, op de daken lopen en dan al die zonnepanelen dat is best onhandig lopen. Maar goed is het wel, anders hadden wij niet met het vliegtuig kunnen komen, lacht hij.”

Na het lied ‘Dag Sinterklaasje’ nemen Sint en zijn pieten afscheid van de jongens en gaan op weg naar het volgende huis. Daar staan Patrick (8) en Florian (3) al vol verwachting. Patrick: „Ik ben jarig op vijf december, dus ik krijg ieder jaar twee keer zoveel cadeautjes, best chill eigenlijk.” Toevallig is Florian op zes december jarig tegelijk met de Sint. Florian kijkt inmiddels met grote ogen naar alle pieten die rondrennen en overal pepernoten in stoppen. Zelfs de hond krijgt een pepernoot.

14.000 dingen aangekruist in het speelgoedboek

Sint heeft het er maar druk mee, want de volgende kinderen staan al, samen met papa Fabian, te wachten. Yael (6) en Dani (2) zijn verkleed als piet en op de vraag wat ze gevraagd hebben aan Sinterklaas zegt Yael: „Dat valt eigenlijk wel mee, hoor, niet zoveel.” Papa Fabian schiet in de lach: „Weet je dat zeker, volgens mij heb je wel 14.000 dingen aangekruist in het speelgoedboek!”

Sinterklaas: „Zo zo, dat is niet weinig. Jullie mogen vanavond in ieder geval wel je schoen zetten, maar ik denk niet dat daar 14.000 dingen in kunnen.” Yael: „Dan pak ik de schoen van papa wel, die is groter.”