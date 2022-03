De regio telt straks veel meer ouderen en dat heeft gevolgen: ‘Onvoldoende geschikte woningen en te weinig zorgpersoneel’

Jongen met inbrekers­werk­tuig op zak aangehou­den in Eindhoven­se binnenstad

EINDHOVEN - Een jongen is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in het centrum van Eindhoven. Hij gedroeg zich verdacht tussen geparkeerde fietsen en scooters en bleek ook inbrekersgereedschap op zak te hebben. Dat meldt de politie.

26 maart