‘De Schuur in Eindhoven was een échte discotheek, met rijen wachtenden buiten’

ZOMERSERIEEINDHOVEN - De hoek van de Markt en de Nieuwstraat in Eindhoven, daar waar nu de ingang van de Heuvel is, was in de jaren 60 een concentratie van discotheken. In de periode dat de Markt floreerde als uitgaanscentrum, had de danslustige stapper de de keuze uit een hele rij disco's, van de Nieuwstraat tot aan de Jan van Lieshoutstraat.

Op de hoek van de Nieuwstraat zat bar-dancing-discotheek De Schuur van horecaondernemer A. van Stiphout. De zaak wordt in het Eindhovense Kroegenboek (1972) omschreven als ‘eigentijds en hip, waar jeugd komt uit allerlei rangen en standen: blozende boerendichters, kantoormensen, sportwagenboys en hippe fietsers’.

De Schuur is een goedbezochte zaak, waar het in de avonduren kon voorkomen dat je een tijdje in de rij moest wachten voordat je binnen kon. ‘Alles is er knotsgoed’, schrijft het Kroegenboek. ‘Zowel de diskjockey, de sfeer tot het publiek toe. Er zijn drie bars en een gezellig dansvloertje. Een der besten in de binnenstad met populaire consumptieprijzen.’

Volledig scherm Deze stickers van De Schuur vond je overal in Eindhoven terug! © nvt

Later zou uitbater Van Stiphout nog een tweede discotheek openen. Naast café-bar De Stip opent hij Touhpits (zijn achternaam omgedraaid).

De Markt is in die jaren een epicentrum als het om uitgaan gaat. Naast De Schuur en De Stip zitten een Chinees-Indisch restaurant en een bankgebouw. Verderop zijn Maddox, Octovius, Toebie, Carlton en de Poort van Kleef.

Volledig scherm Op de Markt reeg Eindhoven het aantal discotheken aan elkaar. Links De Schuur, daarnaast De Stip. Rechts een Chinees-Indisch restaurant. © Stichting Eindhoven in Beeld

De bekende Eindhovense dj Wally Rijks draaide in vrijwel alle zaken die destijds op de Markt floreerden. ,,Ik heb anderhalf jaar in De Schuur gedraaid. Dat was een èchte discotheek. Als die om acht uur open ging, stonden mensen al om zeven uur in de rij om toch maar vooral binnen te kunnen. Want met 250 mensen was de zaak wel vol. Maddox en De Schuur waren toch wel de populairste zaken. Maar eigenlijk hoorde je overal dezelfde soort muziek. Alleen bij Maddox werd bijna alleen maar soul gedraaid", herinnert Rijks zich.

Volledig scherm DJ Wally Rijks draaide in diverse discotheken op de Markt in Eindhoven, onder meer in De Schuur © archief Wally Rijks

In de Nieuwstraat was ook nog discobar La Pipe, die zijn naam ontleent aan de vrij smalle, maar diepe horecagelegenheid. Twee bars, 12.000 lampjes in het plafond en een diskjockey die de bezoekers dagelijks extra aandacht vraagt voor de platen die hij draait.

Toebie, door eigenaar Wim Dijks gecreëerd in het voorste gedeelte van Carlton, was een populaire zaak, die vooral in trek is bij het wat jongere uitgaanspubliek. Overdag of ‘s avonds: de bar zit altijd vol. Toebie – naar het Engelse to be or not to be - had een moderne discotheek-installatie, waarop voornamelijk de zogenaamde stampers gedraaid werden.

Platenzaak Reys

Jos van de Ven was één van de diskjockeys, die in een aantal zaken plaatjes draaide. ,,Ik ben in Eindhoven begonnen bij Toebie en heb één keer in de Club 44 gedraaid, omdat mijn baas Jo van Gestel de eigenaar was. Na de Poort van Kleef ben ik bij Toebie gaan draaien en ik ben daarna naar de RTL Record Beatshow gegaan. De meeste zaken draaiden top 40-muziek. Bezoekers waren voornamelijk middenklasse jongeren. Het was een gemêleerd publiek.”

Volledig scherm Platenzaak van Jan Reijs in de Piazza in Eindhoven, waar alle Eindhovense diskjockey's hun grammofoonplaten haalden. © Stichting Eindhoven in Beeld

Van de Ven werkte in die tijd ook bij de platenzaak van Jan Reijs in de kelder van de Piazza. Hij veranderde de naam: hij maakte er Reys met een ypsilon van want dat zag er beter uit. ,,Elke dj wist van ons bestaan en veel van hen werden klant bij ons. Wij waren populair omdat wij de juiste muziek konden adviseren, een goede service gaven én, eerder dan andere zaken, de nieuwste platen in huis hadden. Bij ons kon je nog eens wat speciale muziekjes kopen of lp's omruilen als die écht niet bij jouw publiek pasten. Wij deden daar nooit zo moeilijk over.”

Ook Frits Spits was vaste gast

,,Kortom, veel deejays werden door hun baasjes verplicht hun platen bij ons te kopen", vervolgt Van de Ven. ,,Om al die deejays te voorzien van nieuwe platen was het op vrijdag en zaterdag erg druk. Vaste gasten waren onder anderen Louis van de Waarsenburg, Wally Rijks, Frits Ritmeester (Spits), Tom Mix, Toontje van der Aa uit Son, Jan de Natris, Koos van der Breggen, Jules van de Schuur, Wijnand Waardenburg, Wim Vaessen, Sammy van Club 44 en de Kees van Haaren.”