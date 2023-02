De ‘speeltuin voor academici’ van Philips gaat dicht, onderzoek voortaan in handen van productdivisies

Januari kletsnat en somber, maar wel zacht

Met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 5,8 graden tegen 3,6 graden normaal was januari zeer zacht. Maar kletsnat was het wel: er viel flink meer neerslag en de zon liet zich iets minder zien dan in een gemiddelde eerste maand van het jaar. Begin februari zal er nog niet veel veranderen.

31 januari