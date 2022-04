De Speld strijkt met primeur neer in het theater: algoritme bepaalt de voorstelling

EINDHOVEN - Het populaire satirische nieuwsplatform De Speld gaat het theater in. Niet met een nieuwsshow, maar met een voorstelling die nóg meer ontregelt, zo belooft Speld-oprichter Jochem van den Berg. Donderdag live op de planken van Parktheater in Eindhoven.

‘Pornodocenten bezorgd: ‘Straks wil niemand dit vak nog geven’. ‘Bert neemt euthanasie-placebo en nu denkt hij dat hij dood is’. ‘Steeds minder jongeren geloven in wifi in de trein: Ik geloof wel dat er iets is.’

Het zijn enkele catchy clickbaitkoppen van het populaire nieuwsplatform De Speld: ‘uw vaste prik voor betrouwbaar nieuws’.

100 procent satire dus, maar nog steeds zijn er af en toe lezers die erin trappen. Andersom komt ook voor: ‘Is dit niet gewoon De Speld?’, vragen mensen zich soms vertwijfeld af bij een ongeloofwaardig, maar volkomen waar nieuwsbericht.

Geen fakenieuws

Mensen voor de gek houden is nooit de opzet geweest van De Speld, zegt oprichter en hoofdredacteur Jochem van den Berg. ,,Misleiden is een behoorlijk leeg doel, vinden wij, niet zo boeiend. Wij produceren ook geen fakenieuws, dat zet je in voor propagandadoeleinden of financieel gewin. Het is pure satire wat we maken, een prettige manier voor een comedian om commentaar te geven op de actualiteit.”

Ontregelen is wél een belangrijk doel van het medium, dat ook bekend is van de Volkskrant, de boeken en de podcasts. En dat nu de zalen ingaat met De Speld theater. ,,We wilden na vijftien jaar kijken of we met De Speld iets van een langere adem en iets met meer verdieping konden maken”, zegt Van den Berg, die zelf een verleden in het theater heeft. ,,We willen een langere relatie aangaan met ons publiek: een voorstelling van 1,5 uur is toch iets anders dan pakweg een minuutje online of in de krant.”

Volledig scherm De Speld in het theater © Raymond van Olphen

De voorstelling wordt geregisseerd door acteur Leopold Witte en gespeeld door Anne Lamsvelt (Flikken Maastricht, Het geheime dagboek van Hendrik Groen), Xander van Vledder (Feuten, Nieuw Zeer), Alex Hendrickx (All Stars en Zonen, Het jaar van Fortuyn) en Linde van den Heuvel (Petticoat, Papadag). De teksten zijn van de hand van Boschenaar Lucas de Waard en Bredanaar Daan Windhorst.

De Speld theater is geen ‘nieuwsy’ show, zoals je misschien zou verwachten. ,,Een satirische nieuwsshow zou teveel voor de hand liggen en te weinig verrassend. Al laten we ons wel leiden door actuele vraagstukken als klimaatsverandering, kunstmatige intelligentie en beeldtechnologie.”

Wat is het dan wel? ,,Een kijkje in de toekomst in de geest van De Speld, door middel van losse snelle scènes die worden afgevuurd op het publiek, dat hier hopelijk in meegaat, haha. Je moet het maar gaan zien.”

Een hoofdrol is weggelegd voor het (echt bestaande) algoritme Gpt-3. ,,We hadden een lopend verhaal verzonnen, maar kwamen vast te zitten in het schrijfproces, tot iemand zei: waarom eigenlijk een verhaal? Toen hebben we Gpt-3 ingezet, het meest gevarieerde taalalgoritme, dat zowat het hele internet heeft gelezen. Op basis van tekstregels die je invoert op de computer, schrijft het algoritme zelf verder.”

‘Pure rotzooi’

Vaak genereert die ‘pure rotzooi’, zegt Van den Berg, maar soms ook ‘zeer inspirerende’ teksten. ,,Het algoritme is de haak van de show, al hebben we zelf ook teksten geschreven. Zo ontstond de meest ideale voorstelling.”

Kleine spoiler: het antwoord op de aloude theatervraag ‘to be or not to be’ heeft Gpt-3 al berekend. Het is to be.

‘De Speld theater’, donderdag 21 april, Parktheater Eindhoven, aanvang 20 uur. Ook 26 april in Brabanthallen Den Bosch.