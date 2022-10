De SportContainer: Zien bewegen, doet bewegen

EINDHOVEN - Een uitklapbare zeecontainer als sporttoestel. De wijk Eckart in Eindhoven trapt af met de eerst pop-up SportContainer. Bewoners kunnen drie maanden lang gebruikmaken van de sportelementen in de container.

Optrekken, rekken, klimmen, en hangen, de multifunctionele SportContainer nodigt uit om te bewegen in de buitenlucht. De uitklapbare zeecontainer staat sinds begin september bij buurthuis De Boemerang op de planetenlaan in Eckart.

Groepslessen

Eigenaar Antony Pratt van Bootcamp The Running Ant en instructeur Iris van Dinteren maken geregeld gebruik van de openbare sportfaciliteit. Hun groepslessen zijn op het grasveld tegenover de container. ,,Het geeft een extra dimensie. Je kunt er leuke dingen mee doen. Het is een mooie aanvulling op wat wij aanbieden”, aldus Pratt. ,,En onze leden vinden het erg leuk om met de container les te krijgen”, vult Van Dinteren aan.

Esther Göppel is één van die leden. ,,Running Ant heeft ook materialen, maar de container met sportmateriaal is weer net even iets anders. Het is leuk om erbij te doen. Je kunt je hier optrekken en weer andere soort oefeningen doen.”

Extra sportmaterialen

De SportContainer is voor iedereen gratis te gebruiken, individueel of in groepen. Verschillende partners en sportaanbieders in de wijk, zoals Bootcamp The Running Ant, zijn betrokken bij het project. Zij kunnen gebruikmaken van de extra sportmaterialen in het afgesloten gedeelte van de container voor sportlessen.

De sportpop-up is van de gemeente Eindhoven en is een onderdeel van het Lokaal Sportakkoord Eindhoven. Eén van de punten uit het akkoord is een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. Doel van de tijdelijke container is bewoners in beweging te krijgen en de behoefte en ideeën op te halen in de wijk op sportgebied. Na drie maanden verhuist de pop-up naar een nieuwe, nog bekend te maken locatie in de stad.

Verplaatsbaar

,,De zeecontainer is zo gebouwd dat hij verplaatsbaar is. Zo kan hij op verschillende plekken in Eindhoven gebruikt worden. Zien bewegen doet bewegen en we willen weten wat waar werkt”, legt sportregisseur van Eindhoven Sport Peter Engels uit. Partners en gebruikers worden bevraagd. Met die input wordt gekeken waar mogelijkheden en behoeftes zijn voor structurele sportoplossingen.

Van Dinteren hoopt uiteindelijk op een beweegtuin in de wijk, maar een container met meer mogelijkheden voor grote groepen mag ook.

Voor meer info of vragen over de SportContainer, neem contact op met Peter Engels via p.engels@eindhoven.nl of kijk op eindhovensport.nl/actueel/projecten/040beweegt.