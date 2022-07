De suppoost had mijn lummelen wel in de gaten, maar het schilderij met de zes mannetjes hing er nog

Nieuw gebouw bij hoofdin­gang Catharina Ziekenhuis kost 40 miljoen euro; patiënt zal er niet veel tijd doorbren­gen

EINDHOVEN - Naast de hoofdingang van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven verrijst een compleet nieuw gebouw. Patiënten hebben er straks weinig te zoeken, het is vooral bedoeld voor het personeel. De oplevering is eind volgend jaar gepland.

20 juli