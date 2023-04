De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het amateurvoetbal

Dierentuin in Best dolblij met eerste in Nederland geboren wombatbaby: ‘Dit is zó bijzonder’

BEST - Stiekem hoopten ze al even op een zwangerschap, de eigenaren van dierentuin Best Zoo. Nu is het eindelijk gelukt: ‘hun’ koppeltje wombats heeft een jong gekregen. ,,Het is al een unicum dat we wombats hebben in ons park”, zegt Jos Nooren. ,,Zó bijzonder dat ze nu ook een jonkie hebben.”