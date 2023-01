De verkoop van festivaltickets loopt storm

EINDHOVEN – Er is afgelopen week een stormloop op festivaltickets ontstaan. Organisator Par-T verkocht de afgelopen weken al bijna de helft van de kaartjes voor de festivals Harmony of Hardcore op zaterdag 27 mei en 7th Sunday Festival op zondag 28 mei. Beide festivals in Erp bij Veghel trekken samen zo’n 90.000 bezoekers.

Ook de voorverkoop van WiSH Outdoor, op 30 juni en 1 en 2 juli in Beek en Donk gaat in de eerste week al hard. De speciale 15 Years Anniversary-tickets waren woensdag binnen een uur uitverkocht. Bezitters van zo’n kaartje maken kans op levenslange gratis toegang tot WiSH Outdoor, dat dit jaar 15 jaar bestaat. De organisatie van WiSH wil niet zeggen hoeveel kaartjes er meedingen naar de levenslange gratis toegang.

Verbaasd

,,We zijn wel enigszins verbaasd over de grote aantallen kaartjes die we al verkopen”, zegt woordvoerder Geertje van Zoggel van Part-T. ,,Vorig jaar waren er veel mensen die nog tickets hadden uit 2020 en 2021, toen de festivals wegens corona werden afgelast. Maar nu moet iedereen weer een nieuw kaartje kopen. En dat gaat onverwacht heel erg hard.”

Ook Intents Festival in Oisterwijk – op 2, 3 en 4 juni – kent een massale belangstelling. De zaterdag van het driedaagse hardstylefestival is al uitverkocht. Voor de vrijdag en zondag zijn nog wel tickets beschikbaar. Vorig jaar trok Intents Festival over drie dagen 65.000 bezoekers.

Als een speer

Voor Lakedance op Aquabest, op zaterdag 20 mei, is de voorverkoop vrijdag gestart. Ook voor festivals als Bontgenoten (22 april in Eindhoven) en Kamping Kitsch Club Festival (zaterdag 17 juni, ook Eindhoven) is veel belangstelling, er zijn de afgelopen dagen al duizenden kaartjes verkocht. ,,De ticketverkoop loopt als een speer, we zijn supertevreden met het resultaat van de afgelopen dagen”, zegt Kylie de Bont van Bontgenoten. Bij dat festival aan de Karpendonkse Plas is plaats voor 10.000 festivalgangers.