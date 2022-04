De wereld van gewiekste bankfraudeurs: lijsten met potentiële slachtoffers zijn doodeenvoudig online te koop

Inchecken in de bus met je telefoon in je zak: Busbedrijf Hermes introdu­ceert nieuwe app

EINDHOVEN - Busreizigers die van het station in Eindhoven naar de High Tech Campus reizen, kunnen binnenkort met een app op hun smartphone - Mobyyou - heel eenvoudig in- en uitchecken. Vervoersbedrijf Hermes presenteerde woensdag het nieuwe betaalsysteem ‘Be in, be out’.

6 april