De wondere wereld van helers, trainers en andere coaches, voorstelling van Kratertheater

Kratertheater neemt je onder begeleiding van Roos Hameleers mee in hun zoektocht naar wonderen van de verdieping, heling en zelfexploratie. Wat hebben ze ontdekt en wat gaan we nog meemaken? Meer zien we niet op de website van het Kratertheater als het gaat over de voorstelling Completer.

Zelfontplooiing

Ook voorafgaand aan de laatste repetitie, net als de voorstellingen van 22 en 23 maart in Pand P, laten de acteurs en regisseur Roos Hameleers weinig los. Een klein tipje van de sluier wil acteur Ramses van Oers wel oplichten: het gezelschap heeft met verbazing de groei gezien van het aantal coaches, spiritueel helers, body-awareness begeleiders en aanverwante mensen die ons willen helpen aan volledige zelfontplooiing en bevrijden van negatieve gedachten en belemmerende zelfbeelden. ,,Waar komt het vandaan? En wat doen ze?”

,,We herkenden het als een thema waar we iets mee konden doen”, vertelt Hameleers. ,,En toen zijn we ons gaan verdiepen in die wondere wereld.” Angela de Jongh gaat verder: ,,We zijn ook andere dingen tegengekomen. Maar we willen niet te veel verklappen!”

Quote De laatste jaren gebruiken we geen bestaande scripts meer. We kiezen een onderwerp uit de actuali­teit en gaan daarmee aan de slag Ramses van Oers, acteur

Maakbaarheid van geluk

,,Je stelt goede vragen, maar antwoorden ga je niet veel krijgen”, zegt Ilse Janssen met een lach. Echt niet? ,,Nou, vooruit”, zegt Sandra in ’t Groen. ,,We kijken naar het idee van de maakbaarheid van geluk.” Is het een aanklacht tegen de groei van de vrije markt van welzijn en geluk, om Hans Achterhuis te citeren? ,,Nee”, bezweert Janssen. ,,Dat zou te plat zijn. Niets is zo saai als oordelen. We laten alleen zien wat we hebben ontdekt.”

Het Kratertheater speelt al meer dan veertig jaar. ,,Het is altijd een kleine groep geweest”, aldus Van Oers. ,,Waar samenspel en ieders inbreng altijd van belang was. De laatste jaren gebruiken we geen bestaande scripts meer. We kiezen een onderwerp uit de actualiteit en gaan daarmee aan de slag.’’ ,,Precies zoals ik altijd wil werken”, reageert de regisseur. ,,Ik vraag een bijdrage van iedereen.”

Maatschappelijk relevant

Wat ook goed bevalt is de samenwerking met jeugdtheater Wildpark. Samen maakten ze een voorstelling over het generatieconflict tussen jongeren en vijftigplussers, andere keren gebruiken ze een roman of dichtbundel als vertrekpunt. Als het maar maatschappelijk relevant is.

Kratertheater telt nu zestien leden. Nieuwsgierige acteurs zijn welkom op de wekelijkse repetitieavonden in Pand P. De voorstelling Completer is te zien op woensdag 22 en donderdag 23 maart om 20.30 uur in Pand P, Leenderweg 65 in Eindhoven. Kaartjes à 10 euro bestellen via kratertheater@gmail.com.