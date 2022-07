De zomerse aanbeveling van Suzanne Wouda: ‘Geen mensen om me heen’

Niets doen, nee, dat is niets voor boekenschrijfster Suzanne Wouda. Zelfs niet als ze lang vakantie heeft. En dat heeft ze, ze werkt in het basisonderwijs. Daarnaast schreef ze diverse bekroonde boeken voor jong en ouder. ,,Voor mij is vakantie ‘doen’. Doen waar ik anders geen of te weinig tijd voor heb en dat is schrijven.” En ja, de zon is fijn, een weekje relaxen op het strand in een ver land ook, maar nee, ze hoeft Nederland niet zo nodig uit.