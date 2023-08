‘De zon op uw tafel!’. En ook op de stoep hier bij de Zandstraat in Helmond

Overleden man gevonden in vrachtwa­gen op industrie­ter­rein in Eindhoven

EINDHOVEN - In de cabine van een vrachtwagen in Eindhoven is vrijdagmiddag een overleden man aangetroffen. De politie kwam daarom ter plaatse, net als medewerkers van Forensische Opsporing. Die deden onderzoek naar de doodsoorzaak. Aan het eind van de middag blijkt het te gaan om een natuurlijk overlijden.