Deelstepjes in plaats van deelscooters? Eindhoven wikt en weegt

Eindhoven­se journalist Niels Guns schrijft boek over ‘zijn’ Pioenroos­straat: ‘Hier ligt de hele wereld voor het oprapen’

EINDHOVEN - Als correspondent maakte Niels Guns reportages in India. Maar in ‘zijn’ Pioenroosstraat in Eindhoven kende hij nauwelijks iemand. Daarom ging hij bij alle huizen langs voor een praatje. De journalist beschreef zijn ervaringen eerst in het ED, en nu ook in een boek.

8 oktober